21 Mayıs 2019 15:33 | Salı
Suriye sınırında DEAŞ'lı 2 kadın terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde DEAŞ'lı 2 kadın terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Sınır hattındaki bölgede operasyon düzenleyen ekipler, C.B. ve B.Ş'yi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan ve DEAŞ mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA
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