Suriye sınırında 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.