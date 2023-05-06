Suriye sınırında 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
- Türkiye'nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı
- Yeşildağ Ailesi'nden kamuoyuna açıklama... Yalan ve iftira yargıya taşınıyor
- "14 Mayıs 2023 Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır"
- Bakan Soylu: Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar
- Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti
- Litvanya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı