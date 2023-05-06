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06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:26:00

Suriye sınırında 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye sınır terör örgütü mensubu
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