28 Haziran 2019 16:08 | Cuma
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- LGS'de tam puan alan öğrencilere İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ödül
- Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu
- Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki kültürel program ve liderler yemeğine katıldı
- İDO'dan Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına sefer
- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un tutukluluğu devam edecek