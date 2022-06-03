‘Milli Ordu'dan gövde gösterisi!

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03 Haziran 2022 Cuma 08:42:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 08:42:00

Suriye Milli Ordusu, YPG'yi bitirmeye hazır

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Türkiye'nin olası operasyonuna destek vereceğini açıklayan Suriye Milli Ordusu, 2 bin askerle bölgede tatbikat yaptı. Havan mermisi, roket- atar, ısı güdümlü füzelerin de kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden (PKK/YPG) temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelere aynısını yapacağız" sözünün ardından, Suriye Milli Ordusu (SMO)harekete geçti. SMO Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tanklar hedefleri tam isabetle vurdu.

ZIRHLI ARAÇLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı. Uygulamada Suriye Milli Ordusu'nun ürettiği zırhlı araçlar da yer aldı. Tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

Tatbikatta füze sistemleri ve uçaksavarlar kullanıldı.

İHA'LAR KEŞİF YAPTI

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı. Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

Etiketler : havan mermisi roketatar SMO
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