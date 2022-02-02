Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/PKK mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.