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02 Şubat 2022 Çarşamba 23:49:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 23:49:00

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Kaynak: AA

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Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri hedef aldı.

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/PKK mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

Etiketler : ypgpkk terörist suriye milli ordusu
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