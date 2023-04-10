VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Suriye için toplantı Mayıs başında yapılacağını düşünüyoruz"
ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Togg, makam aracı olarak kullanılmaya başlandı!
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00

"Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz"

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu moskova suriye bakanlar toplantısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX