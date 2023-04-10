10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00
"Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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