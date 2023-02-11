SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 93 özel uçuş gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlediği özel uçuşlarda 4 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 6 binden fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.
Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 139 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.
BİLET DEĞİŞİKLİK VE İPTAL HAKKINI 28 ŞUBAT'A KADAR UZATTI
SunExpress, bilet değişikliği ve iptal hakkını genişleterek, 28 Şubat'a kadar uzattı. Yolcular, 5 Şubat'tan önce rezervasyonu yapılan ve 6 Şubat-28 Şubat'ta olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz olarak bilet değişikliği yapabilecek veya uçuşlarını iptal edebilecekler.
SunExpress, 8 Şubat'ta deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıklamıştı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar ücretsiz gerçekleştiriyor.
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