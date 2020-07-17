Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesini anlattı

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalktı.



O gece; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet, iradesine sahip çıktı ve Fetullahçı alçaklara büyük bir tokat vurdu.

Kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti.

Şehitlerimizin acısı hala çok taze.

KADEM, o gece yaşananların anlatılıp gelecek nesillere aktarılması için Biz81iz projesini başlattı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar da bu programa dahil olarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

HELALLEŞTİK, ABDEST ALIP YOLA ÇIKTIK

Selçuk Bayraktar, o geceye dair "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine benim kafamda şimşekler çaktı, heralde bir darbe girişimi oluyor diye. Babam bazı, asker tanıdıklarımızı aradı. Onların bir kısmı bunun bir cunta olduğunu ifade ettiler. Sonrasında Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, onun üzerine biz de telefonla konuştuk, helalleştik. Yoğun bir hava tehdidinden olduğundan, helikopterle gelmek daha iyi olabilir diye düşündüm ve söyledim. Karar verilmişti, helalleşip yola çıktılar. Biz de havalimanına, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya karar verdik. Huber'den hemen yola çıktık, ondan önce eşim 'abdest almamışsın' telkininde bulundu..." ifadelerini kullandı.