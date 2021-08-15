Yunanistan'da kriz yaratan gelişme sonrası Atina resmi bir protesto yayınladı. Buna karşılık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve ardından ülkesine geri gönderilmiştir" ifadesi kullanıldı.

SÖZDE SOYKIRIM

Akşam'ın haberine göre, Meryem Ana ayinine katılmak için gelen Yunan kafilesinin geri kalanına ise giriş izni verildi. Osmanlı döneminde Karadeniz'deki Rumlara soykırım yapıldığına dair iftiraları savunan Vartihimadis, daha önce de istenmeyen kişi olarak ülkesine gönderilmişti.