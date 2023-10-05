Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, O-7 Otoyolu'nda Muammer T. kullandığı 34 SL 1201 plakalı cipten duman çıktığını fark etti.

Muammer T, Cebeci Tüneli'nden çıktıktan sonra aracını Habibler Sapağı'nda emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

Cipin her yerine yayılan alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla emniyet şeridinden kaldırıldı.