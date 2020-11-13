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Sular çekilince tarih göründü
13 Kasım 2020 Cuma 12:52:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 09:54:00

Sular çekilince tarih göründü

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Van Gölü sahiline Urartu Krallığı'nda inşa edilen Erciş Kalesi, gölün 1841 yılında yükselmesiyle sular altında kaldı. Son aylarda göl suyunun metrelerce geri çekilmesiyle kale yeniden ortaya çıktı.

Erciş'in Çelebibağ Mahallesi'nde bulunan, Urartu Krallığı'nda Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek, kullanılan Erciş Kalesi, göl sularının 1841 yılında yükselmeye başlamasıyla terk edildi. O dönem burada yaşayanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi'ne yerleşti. Van'da 23 Ekim 2011 depreminin de etkisiyle hasara uğrayan kale, 2014'te gölün çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

RESTORASYON GEREKİYOR

Küresel iklim değişiminin etkisiyle son aylarda göl suyunun yaklaşık 2 metre daha çekilmesiyle kale ve Van Gölü'nde bulunan mikrobiyalitler de tamamen görünür oldu. Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan araştırmacı-yazar Selahattin Koşar, "Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümler restorasyondan geçirilmeli. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.

NEDENİ: BUHARLAŞMA

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Küresel iklim değişikliği dediğimiz olay aslında havzaya düşen suyun miktarı ile ilgili bir şey değil. Suyun miktarına baktığınız zaman uzun yıllar boyunca çok ciddi bir değişiklik yok. Birkaç yıl çok yağış ama bir kaç yıl az yağış dengeliyor. Ama şimdi yaşanan şey buharlaşmanın boyutudur" dedi.

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