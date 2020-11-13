Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrolde oynadığı ‘Akıncı’ dizisinden özel görüntüler ikinci teaser’la birlikte ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaserde Şükrü Özyıldız’ın imajı dikkatlerden kaçmadı.

