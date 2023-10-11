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11 Ekim 2023 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 21:08:00

Sudani'den Türkiye açıklaması: Petrol sevkiyatını başlatmaya hazırız

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı tekrar faaliyete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sudani, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden sevkiyatın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, "Ancak yakın zamanda belirli teknik denetimler yapıldı ve bu da boru hattının hazır olduğunu gösterdi. Hükûmet de sevkiyatı tekrar başlatmaya hazır. Türk ortaklardan da buna ilişkin bilgilendirmeyi aldık." dedi.

Etiketler : SUDANİ IRAK TÜRKİYE PETROL
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