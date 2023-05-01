Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara'ya getirildi
Kaynak: AA
Sudan'dan askeri uçak ile tahliye edilen 100'ün üzerinde Türk vatandaşı, Ankara'ya getirildi.
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan askeri kargo uçağıyla 100'ün üzerinde Türk vatandaşı tahliye edilerek, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan inen Türk vatandaşları, pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı.
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