VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
"Türkiye, asrın felaketinde örnek bir küresel dayanışmaya sahne oldu"
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
28 Nisan 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 10:30:00

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na geldi.

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

MSB'DEN SUDAN'DAN TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sudan tahliye türk vatandaşı
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Helallik istedi

Helallik istedi
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX