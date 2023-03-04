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04 Mart 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 14:23:00

Şubat ayında 46 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında şubat ayında 30'u orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 407 kırsal, 769 şehir operasyonu yapıldı.

Operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan 274 PKK/KCK, 107 DEAŞ, HTŞ ve benzeri, 585 FETÖ/PDY ve 10 sol terör örgütü mensubu gözaltına alındı, 171'i tutuklandı.

Operasyonlarla 5 terör eylemi engellenirken, 10 sığınak/mağara imha edildi, 20 silah, 3 adet mayın, 9 el bombası, 34 kilogram patlayıcı madde ve 653 mühimmat ele geçirildi.

EREN ABLIKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

1 Ekim 20200-15 Nisan 2023 tarihilerini kapsayan Sonbahar-Kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlandı. Bugüne kadar büyük çaplı 25 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları ile birlikte 6 bin 186 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi, 511 sığınak imha edildi, 244 silah, 366 el bombası, 153 mayın/EYP, 690 fünye, 999 tüp, 1526 kilogram patlayıcı, 59 dürbün, 90 telsiz, 90 bin 935 mühimmat ele geçirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı terör örgütü terörist şubat

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