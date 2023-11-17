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"2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz"
17 Kasım 2023 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 10:10:00

Su Verimliliği Seferberliği... Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da "Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Su Verimliliği Seferberliği)

Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 313 metreküp. Bu değer ülkemizi su stresi altında gösteren bir gösterge

2030 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını görüyoruz.

2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz

Artık harekete geçmenin zamanıdır. Risk, afete dönüşmeden hep birlikte yönetelim. Toplumun bütün kesimlerini su kaynaklarımız için ortak kaygıda ve katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ibrahim yumaklı su verimliliği toplantı
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