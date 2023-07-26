Su uyur FETÖ uyumaz

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engelin darbe ürünü anayasa olduğunu belirtti, 'Yeni yasama döneminde hedefimiz bundan kurtulmak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuştu. Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, 'Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık' dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehit Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler daha da yükselteceksiniz."

ADLİYE ADALET KAPISIDIR

"Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütun üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, idari yargıda %45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni ihtisas mahkemeleri kurduk. Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız."

İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ

"Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimize inanıyorum."

SU UYUR FETÖ UYUMAZ

"Yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Ahlaka, hukuka asla uymayan yargıyı bir amaç uğruna kullandılar. Su uyur FETÖ uyumaz. Her iki menfur hadisede de milletimizin kurumları yara almıştır. Adli teşkilatımızın kendine gelmesi belli bir süre almıştır. Darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren yargı hemen harekete geçerek millete karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir."

SOSYAL MEDYADA CÜBBE GİYİP AHKAM KESENLER REFERANS OLAMAZ

"Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır ama hukuk bunun ötesindedir. Kararınızı verirken hiç kimsenin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin."

FİLİSTİN'DE BARIŞ İÇİN 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan "Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz.

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Başta BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir" dedi. Erdoğan, bir meydana adının verilmesinden dolayı Filistin halkına teşekkür etti.

Abbas, Ramallah'ta bir meydana Erdoğan'ın isminin verildiği belgeyi takdim etti.