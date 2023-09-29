VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
Suriye'den ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa Ceylanpınar'a düştü
Stoltenberg'den Kuantum teknolojisi mesajı: "NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejis...
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu h...
29 Eylül 2023 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 18:17:00

Stoltenberg'den Kuantum teknolojisi mesajı: "NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecektir"

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bu yılın sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisini geliştirmiş olacağını söyledi.

Stoltenberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen ile "2023 Kuantum Konferansı"na katıldı.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı teknolojilerin hızla yayılmasıyla, kuantum alanı da dahil olmak üzere yeni teknolojilere de daha fazla uyum sağlamalıyız." dedi.

NATO'nun senenin sonuna kadar bir kuantum stratejisi geliştireceğini ifade eden Stoltenberg, böylece NATO'nun sahip olduğu yeteneklerle, doğru teknolojileri birleştirerek teknolojilerin düşmanca kullanımına karşı hazır hale gelineceğini söyledi.

Stoltenberg, daha sonra Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışını yaptı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni laboratuvarın, "NATO'nun 'Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA' (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) isimli hızlandırma programının bir parçası olarak İttifak genelindeki start-up'ların kuantum destekli çözümleri pazarlamasına yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "DIANA, inovasyoncuların acil güvenlik sorunlarını çözmek için yeni teknolojiler geliştirdiği, NATO ülkeleri genelindeki test merkezleri ve hızlandırıcı sitelerden oluşan bir ağdan oluşur. Kopenhag'daki Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum, 2023'te başlatılan beş pilot hızlandırıcı sitesinden biridir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : stoltenber nato kuantum teknolojisi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX