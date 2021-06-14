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14 Haziran 2021 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 20:21:00

Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya ile gerilim ya da yanlış anlaşılma istemiyoruz; ancak savunma ve caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık"

"CAYDIRICILIK KAPASİTEMİZİ ARTIRACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

"Putin'le görüşme öncesi NATO müttefikleri olarak istişare ettik. Rusya ile gerilim ya da yanlış anlaşılma istemiyoruz; ancak savunma ve caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız."

"NATO RUSYA'YA CEVAP VERECEK"

"Avrupa'da kara temelli nükleer füzeler yerleştirme niyetimiz yok ama NATO, Rusya'nın büyüyen silahlanmasına cevap verecek."

"UKRAYNA VE GÜRCİSTAN'DA EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK"

"Çin hızla nükleer silahlanmaya gidiyor. Rusya ile ortak tatbikatlar dahil askeri iş birliğini arttırıyor. Çin'e karşı Avustralya ve Japonya gibi ülkelerle çalışma konusunda müttefikler mutabık kaldı."

"Küresel iklim değişikliği ışığında savunma politikalarımızı şekillendireceğiz."

"Ukrayna ve Gürcistan'daki ortaklarımızla eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz."

"Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Rusya bir şey söyleyemez"

"NATO Ukrayna'nın yanındadır, desteğimizi sürdüreceğiz. NATO Ukrayna ile dayanışma içinde. Her ülke kendi yolunu çizer, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Rusya bir şey söyleyemez."

"BÜTÇEDE DE ARTIŞ GEREKİYOR"

"2030 stratejisi için ulusal savunma harcamalarında artışın yanı sıra ortak bütçede de artış gerekiyor. NATO içerisinde daha fazla yatırım yapmaya karar verdik."

NATO ÖZEL SİBER GÜVENLİK BİRİMİ KURUYOR

"NATO kendini uzayda da savunmakta kararlı. Siber güvenlikte gerekli adımlar atılacak. Siber ortamın her zaman tehdit altında olduğu bir gerçek. Teknik olanaklarımızı arttıracağız. NATO içerisinde bununla ilgili özel birim oluşturuyoruz."

KABİL HAVAALANI GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE ÇABA SARF EDİYOR

"NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti.

(Kabil Havaalanı güvenliği) Türkiye bu bağlamda önemli çaba sarf ediyor. Bunu nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. Bu bizim oradaki çalışmalarımız için de önemli. NATO müttefikleri, uluslararası Kabil Havaalanı'nın çalışmasına devam etmesi konusunda çalışmaya devam ediyor. Türkiye anahtar rol oynuyor, ancak henüz karar alınmadı."

Etiketler : NATO liderleri Afgan güçleri nükleer
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