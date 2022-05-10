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10 Mayıs 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 15:19:00

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklaması: Stokçuluk yapanlar şimdi yandı!

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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı hapis cezasının artırılacağını duyurdu. Bozdağ konuyla ilgili düzenlemenin bu ay TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulara karşı atılacak yeni adımı duyurdu. Bozdağ, düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, stokçuluk yapanlara verilen hapis cezasının artacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, stokçuluğa karşı sert adımlar atılacağını açıklamış, cezaların artırılacağını ifade etmişti.

Erdoğan, "Denetimleri, sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Bekir Bozdağ
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