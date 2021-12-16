16 Aralık 2021 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 22:01:00
Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
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