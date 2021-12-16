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16 Aralık 2021 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 22:01:00

Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

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Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
Etiketler : stokçuluk tbmm komisyon
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