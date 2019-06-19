Star yazarı Fadime Özkan, CHP adayı İmamoğlu'nun Küçükkaya ile gizli görüşmesini irdeledi: CHP adayı fena çuvalladı

Canlı yayın öncesi Star yazarı Ahmet Kekeç'in 'Pislik yapacaktır... Demedi demeyin!' sözlerini hatırlatan Özkan, CHP'nin İstanbul'a aday diye gösterilen İmamoğlu'nun yeni skandalını irdeledi. Gizli görüşmenin deşifre olmasının ve görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından her iki taraftan tutarsız açıklamalar gelmişti.

İşte 'İstanbul'u böyle bir zihniyet hak etmiyor' diyen Fadime Özkan'ın bugünkü köşe yazısı...

Dün yayınlanan ve Pazar gecesi yapılan ortak yayını yorumlayan köşe yazıları içinde en doğru başlık Ahmet Kekeç’e aitti. “Pislik yapacak demiştim…” diyordu Ahmet Abi.

Hakikaten yayından birkaç gün önce de “Pislik yapacaktır… Demedi demeyin!” diye uyarmıştı çünkü.

Doğrusu ben de CHP adayına siyaseten hiç itimat etmedim. Siyasi bir kimliği, geçmişi, duygusu, duruşu yoktu. Hem her şey, hem hiçbir şey gibi… Eskiler “kaypak” derdi, teflonun icadından sonra “teflon tava” benzetmesi yapılıyor. Aynı öyle.

Ordu Valisine ettiği hakaretten dolayı pişman olmadığını, iddialarının yalan çıkmasından dolayı utanmadığını görünce ahlaken de itimat edilemeyeceğine kanaat getirdim.

Ki kamuoyunda giderek pekişen bu görüşü kendi elleriyle pekiştiriyor Ekrem İmamoğlu.

Önceki gece gündeme gelen “İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce gizlice görüştü” iddiası görüntülerin ortaya çıkması, tarafların kabul etmesiyle doğrulandı. CHP’nin İstanbul’a başkan diye aday gösterdiği, İyi Parti ve HDP’nin desteklediği İmamoğlu yeni bir skandala daha imza attı!



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