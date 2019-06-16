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16 Haziran 2019 16:52 | Pazar

Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü

Faruk Bildirici'nin birçok medya organı tarafından dillendirilen 'Elif Çakır'ın yazdığı "Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu" yazısı internet sitesinden kaldırıldı' iddialarına TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Abdülkadir Özkan ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan yanıt geldi. Özkan ve Albayrak, asılsız iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, gerekli araştırmayı yapmadan ortaya attığı asılsız iddiası üzerinden Star Gazetesi'ne yönelik algı operasyonu yapmaya çalıştı. Bildirici, bir dönem Star Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Elif Çakır’ın “Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu” yazısının silindiğini öne sürdü.

Faruk Bildirici, Star Gazetesi'nin arşivine baktığını, fakat Elif Çakır’ın yazısını bulamadığını ve yazının “uçtuğunu” belirtti.

Medyaradar ve T24 gibi bazı haber siteleri de, gerekli araştırmayı yapmadan Elif Çakır’ın yazısının star.com.tr’den kaldırıldığını öne süren Faruk Bildirici’nin iddiaları üzerinden algı yaratma çabasına girişti.

ABDÜLKADİR ÖZKAN: KONTROL ETMEDEN YAZMAK YAKIŞMAZ

TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Abdülkadir Özkan, Faruk Bildirici’nin “Elif Çakır’ın söz konusu yazısının sessizce uçurulduğu” iddiasına resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Elif Çakır’ın ne kaldırılan bir yazısı ne de aktive edilen bir yazısı olduğunun altını çizen Özkan, şunları kaydetti:

“Gazeteye manşet olan bir yazı, köşe yazıları kategorisinde değil, haber kategorisinde yer alır. Bunu kontrol etmeden yazmak, yıllarını medya ombudsmanlığına vermiş bir isme de yakışmaz.”

NUH ALBAYRAK: OMBUDSMANLIK TEK TARAFLI BİR ALGI MALZEMESİ MİDİR?

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, Star gazetesine yönelik algı operasyonu yürüten Faruk Bildirici’ye yanıt verdi. Nuh Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Bey'in, yönetim ile ilgili hiç ilgim olmayan bir departman hakkında teyit verdiğimi söylemesi çok üzücü. Daha önce de hakkımda yargısız infaz yaptı. Bu 'ombudsmanlık', tek taraflı bir algı malzemesi midir? Değilse, neden insanların bir kesimi bu kadar kolay itham ediliyor?”

(Star)

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