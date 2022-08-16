SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, (SSB), Rusya'dan S400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Başkanlık resmi kaynaklarından S400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.