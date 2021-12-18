SSB Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında savunma sanayiine yerli imkanlarla üretilen savunma ürünlerine ilişkin soruları yanıtladı.



Yerli "Anadolu Amfibi Hücum Gemisi"nin ne zaman denize ineceğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Demir şu ifadelere yer verdi:

"Biz İHA ve SİHA koyabiliriz. Bu fikir dünyada yankı yaptı çeşitli ülkelerle konuştuğumuz zaman bayağı bir alıç olduğunu gördük. Üzerine koyacağınız uçak önemli dünyada bu tarz uçak sayısı az. Tek tür SİHA koymayabilirsiniz İHA'da koyabilirsiniz güç çarpanı olarak devreye girecek.

Öncelikle bu salgın süreci etkili oldu. İlk planlanan süresinden öne çekilmeye çalışıldı ama salgın etkisi gelince gemide çalışmak kapalı bir ortam oraya çok sayıda insan çalıştırmaya çalıştığınız zaman riskler vardı. Yıl sonuna istiyorduk biraz daha sarkacak gözüküyor. 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA konması konusu testleri tamamen bitirip hayata geçirmek istiyoruz. Geminin orijinal modelinden bazı değişiklikler yapılacak geciktirmemek için bahsettiğimiz sistemlerin test işlemleri yapılacak."