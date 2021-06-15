SSB Başkanı Demir, otel iddialarına yanıt verdi: İddialar art niyetli

Paramount Oteli ile ilgili hakkında çıkan iddialara 24 TV'de yanıt veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İddialar art niyetli, saklayacak hiçbir şeyim yok. Kızım ağlayarak biz bunu hak etmedik diye beni aradı. Şimdi kızımın gözyaşları ile İsmail Saymaz beyin mutluluk gözyaşları karışmıştır ve mutludur. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'la görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulunan SSB Başkanı Demir şunları söyledi:

"İDDİALAR ART NİYETLİ"

Gazeteci arkadaşımız beni aradı ve sorular sormaya başladı. Ben çok rahat bir şekilde, "Hayır kardeşim benim özel hayatımı karıştıramazsın" deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şeyi olmayan bir insanın rahatlığıyla arkadaşımızın sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı konularda hafızamı tazeleyerek cevap verdim. Hayatım boyunca bu dördüncü tatilim mi ne oldu. Çocuklarımla belki 8 seneden beri ilk defa tatil yapıyorum. Arkadaşım da, "Abi şurada bir tatil yapsak" dedi. Şimdi ben otelin sahibini araştırmakla sorumlu değilim, davet edilen yer sorgulamakla yükümlü değilim. Yani anlaşılabilir bir tutum değil. Sanırım burada art niyetten başka bir şey aramamak gerekiyor.

İSMAİL SAYMAZ'A SERT TEPKİ

Burada art niyetten başka hiçbir şey aramamak gerekiyor. Bir insan ailesiyle tatil yapmış. Tatil yaptığı yerin sahibi araştırma gibi bir zorunluluğu yok. Şunu söyleyeyim, kızım ağlayarak biz bunu hak etmedik diye beni aradı. Şimdi kızımın gözyaşları ile İsmail Saymaz beyin mutluluk gözyaşları karışmıştır ve mutludur. Kendisini tebrik ediyorum