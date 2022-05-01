VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!
Çekimler güzel geçiyor
Romantik paylaşım
Başak'ı her gün başka seviyorum
Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
Astıma iyi gelen mağara
Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma
Bu çeşmeden su değil çay akıyor
Antikacı değil adeta müze
Bayram temizliği ‘Hünerli Eller'den
Engelsiz kütüphane
Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor
Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01 Mayıs 2022 Pazar 13:57:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 13:57:00

SSB Başkanı Demir duyurdu! VURAL Mehmetçiğin gücüne güç katacak

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne VURAL Elektronik Taarruz sistemi teslimatı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini duyurdu.

,CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatılan VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ya teslim ettik" dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve TSK'nın gücüne katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlarla tam kapasite ile hizmete girmiş oldu. VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatıldı. (DHA)

Etiketler : TSK CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii İsmail Demir
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Baba-kız teklisi

Baba-kız teklisi
Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!
Çocukluğuna döndü

Çocukluğuna döndü
Tiyatro öncesi prova

Tiyatro öncesi prova
Çeşme'nin yerini tutamaz

Çeşme'nin yerini tutamaz
Single heyecanı

Single heyecanı
Mal varlıklarına tedbir koydurdu

Mal varlıklarına tedbir koydurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER