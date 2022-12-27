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27 Aralık 2022 Salı 14:29:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 14:29:00

Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sri lanka güven mektubu
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