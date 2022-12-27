Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.