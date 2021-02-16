16 Şubat 2021 Salı 10:17:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 10:17:00
Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi. Nevşehir Restorasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarındaki sprey boyaları silmeye başladı.
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