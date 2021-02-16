  • BIST
    1572.07
  • Dolar
    6,9269
  • Euro
    8,4087
  • Altın
    405,2720
İstanbul
-2 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
39. yaşa kar kutlaması
Google'da yeni dönem! Haberlere ücret ödeyecek
Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor
Kalbinin sahibi Youtuber
Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Set dönüşü faciaya kılpayı
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 5 ölü, 38 yaralı
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı!
Çin gemileri bölgeye girdi
Bu 'dostluk'u not ettik
Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı
Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak
Irak'ta ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına füzeli saldırı
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 gözaltı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Yüz yüze eğitime kar engeli
AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Başkan Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor
Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi
Kurum: AK Parti PKK zulmü altında inleyen Kürt kardeşlerimizin acı ağıtlarından doğmuştur
16 Şubat 2021 Salı 10:17:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 10:17:00

Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor

ABONE OL

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi. Nevşehir Restorasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarındaki sprey boyaları silmeye başladı.

Etiketler : sprey boya peribacaları kayseri
Seti durdurmadık

Seti durdurmadık
Yalnızlar için söyledi

Yalnızlar için söyledi
TikTok konseri geliyor

TikTok konseri geliyor
En düşünceli babasın

En düşünceli babasın
Kenan tiyatro yapsın

Kenan tiyatro yapsın
Pandemide hızlı alışveriş

Pandemide hızlı alışveriş
Sahne özlemi dinmedi

Sahne özlemi dinmedi
Gerçekler ortaya çıkacak

Gerçekler ortaya çıkacak
Ömrüm'ü bana yazdı

Ömrüm'ü bana yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER