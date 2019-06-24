SP'li Başkan'dan dikkat çeken paylaşım: SP muhafazakar oyları bölmeseydi gerçek bir hizmet adamı kazanacaktı

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Ahmet Sait Sadrettin Türkan: Nerden baksan tutarsızlık

İstanbul'un oyların bölünmesiyle kaybedildiğini, SP'nin hedefinin seçimde liderliğe oynamaktan ziyade Binali Yıldırım'a kaybettirmek staratejisine döndüğü eleştirisini yapan SP'li Türkan bu yüzden "gerçek bir hizmet adamı,muhafazakar bir demokrat"ın kazanmasının önüne geçildiğini ifade etti. Türkan paylaşımında "31 Martta Saadet muhafazakar oyları bölmeseydi gerçek bir hizmet adamı, muhafazakar bir demokrat kazanacaktı İstanbulu.Saadet partisi yetkililerinin seçim kazanmak değildi derfi, Binali beye kaybettirip chpyi kazandırmaktı amaçları.Tam bir hayal kırıklığı.Nerden baksan tutarsızlık." ifadelerini kullandı.

"Allah sizi bildiği gibi yapsın"

Yenilenen İstanbul seçiminde CHP adayının kazanmasında SP'nin büyük payı olduğunu sert bir dille eleştirerek partisinden istifa edeceğini belirten Türkan "Tebrikler Saadet Partisi... Kazandırdınız ....Cihat anlayışınız buysa, yarın sabah ilk işim mensubu olduğum, ne yapmaya çalıştığı belli olmayan, Aziz İstanbulu yanlış ellere teslim eden bu siyasi organizasyondan yolumu ayırmaktır.Allah sizi bildiği gibi yapsın." dedi.