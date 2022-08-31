SPK'nin ihbarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal bir televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK Başkanlığınca verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma açıldı.

Savcılık, televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatları verdiği ve M.T.S'nin çağırılarak, elindeki bilgi, belgelere göre soruşturmanın ilerleyeceği öğrenildi.

SPK'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI



Sermaye Piyasası Kurulundan 28 Ağustos'ta yapılan açıklamada, M.T.S hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulacağını duyurulmuştu.

Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding AŞ tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız birtakım iddialara yer verildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.