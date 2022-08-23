Sözleşmelilere kadro müjdesi! Tarih belli oldu

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23 Ağustos 2022 Salı 12:13:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 12:15:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ'in vergi çağrısının sorulması üzerine, "Şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanının konusu. Biz takip ediyoruz sadece. Vergi maliyenin konusudur. Sendikalarımız hep şunu talep ediyorlar, 'toplu sözleşme yapıyoruz zam alıyoruz ama yılsonu aynı parayı alamıyoruz' diyor sendikalar. Bu haklı bir talep ama doğrudan Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Yeni paylaşmadık bunu asgari ücret toplantılarında paylaştık en son bunu" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMEYİ BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: TARİH BELLİ OLDU

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, "Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız" diye konuştu.

Etiketler : Vedat Bilgin Sözleşmeliler MEMUR
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