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11 Ocak 2023 Çarşamba 23:48:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 23:48:00

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini 12 Ocak Perşembe günü öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kanun teklifinin 12 Ocak 2023 Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

YASA TEKLİFİ 12 OCAK TBMM'YE SUNULACAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik yasa teklifinin 12 Ocak Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. "500 bin çalışanımızı ilgilendiren süreci başlatmış olacağız" dedi. TRT Haber yayınına konuk alan Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin de sözleşmeliye kadro düzenlemesinin ardından yasalaştırılacağını söyledi.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti;

12 Ocak şöyle bir son dakika belki müjdesi verebiliriz. Bu sözleşmeli personel ile ilgili yaklaşık 500 bin insanımızı, çalışanımızı, kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde çalışan yaklaşık 500 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili 12 Ocak muhtemelen öğleden sonra bu yasa teklifini yasalaştırılması ile ilgili süreci başlatmış olacağız. Onun akabinde de hemen ondan sonraki izleyen haftada da Allah nasip ederse EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi de milletvekili arkadaşlarımızla dört başı mamur bir şekilde ortaya koymak suretiyle işallah yasalaştıracağız.

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

Etiketler : Emin Akbaşoğlu sözleşmeliler kadro düzenlemesi
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