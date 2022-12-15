Sözleşmeli Meclis personeline iş sonu tazminatı verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Tekirdağ Milletvekili, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyor.

Teklife göre, yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak için istihdam edilen sözleşmeli personel; yasama faaliyetleriyle ilgili özel bilgi, ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile TBMM'nin faaliyetleriyle ilgili alanlarda TBMM başkanına danışmanlık yapmak için istihdam edilen sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenecek.

Sözleşmenin sona ermesi halinde söz konusu personele iş sonu tazminatı ödenmesinin koşulları ve ödenecek tazminatın miktarı TBMM Başkanlık Divanınca belirlenecek.

"SÖZLEŞME ÜCRETİ DIŞINDA ÖDEME YAPILAMIYOR"



Teklifin gerekçesinde, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılamadığı, iş sonu tazminatı ödenemediği hatırlatıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün, Türkiye'nin de tarafı olduğu 158 No'lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi'nde, hizmet ilişkisine son verilecek bir çalışanın, ciddi hizmet kusuru olmadıkça makul bildirim süresine veya tazminata hak kazanacağının düzenlendiği aktarıldı.

Gerekçede, bu kapsamda kanun teklifiyle, konu hakkındaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleriyle uyum sağlanması için TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele iş sonu tazminatının ödenebilmesinin mümkün hale getirileceği kaydedildi.