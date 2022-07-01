Sözler tutulmazsa veto devam edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üçlü muhtıranın diplomatik bir zafer olduğunu söyleyen Erdoğan, İsveç'in 73 teröristi Türkiye'ye iade edeceğinin sözünü verdiğini açıkladı. Erdoğan bir gazetecinin, "Ülke yönetimleri çeşitli gerekçelerle iadeleri gerçekleştirmezlerse ne olur" sorusuna, "Biz verilen söze bakarız. Eğer tutmazlarsa, üyelikleri onay için meclise gelmez" cevabını verdi.

İKİ ÜLKE DE BİLİYOR

Erdoğan, "Biz parlamentomuzda bu işi geçirmezsek bu iş yürümez. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz ne yaparız, parlamentoya göndeririz. Ancak getirilmezse bunun gönderilmesi söz konusu değil. İsveç de biliyor Finlandiya da biliyor. Öncelikle bu PKK, YPG, FETÖ'nün silinip atılması lazım" dedi.

TEMAS HALİNDEYİZ

Ukrayna'daki işgalin bitirilmesi için Zelenski ve Putin'le temas halinde olduğunu belirten Erdoğan, Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini kaydetti. Erdoğan, "Ukrayna'daki rolümüz NATO içinde de takdir ediliyor. Tahıl koridorunu bir an önce açmaya çalışacağız" dedi.

ABD'YE HEYET GİDECEK

Erdoğan, ABD'den alınacak F-16'larla ilgili şunları söyledi: "Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Benim de geniş bir ekibim ABD'deydi. Gerekli görüşmeleri yaptılar. Orada Cumhuriyetçilerle görüşme yapmak suretiyle desteğini almamız halinde Sayın Biden'ın gayretleri sonuç bulacaktır. O yüzden gecikmeden ayrıca bir heyeti de göndereceğiz."

ATİNA SADIK KALMADI

Erdoğan, Yunanistan'la ilişkiler konusunda şunları söyledi: "Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Üçüncü kişileri araya sokmayalım dedim ama 2-3 hafta sonra ABD'de yaptığı konuşmayla durumu tersine çevirdi. Davos'ta da aynısını yaptı. Bununla da kalmadı, Adaları silahlandırma girişimine gitti."

MADRİD'DE YOĞUN DİPLOMASİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la sıcak sohbeti dikkat çekti.

TAHIL İÇİN TEŞEKKÜR

Son gün oturumunun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

Stolteberg sözlerine şöyle devam etti; "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz."

TÜRKİYE'YE F-16 SATMALIYIZ

NATO Zirvesi'nin ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Finlandiya ve İsveç'le daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu. Biden Türkiye sorusuna ise, "Biz Türkiye'ye F-16'ları satmalıyız" yanıtını verdi. Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Onlara pozisyonumuzun değişmediğini aktardım. F-16'lar satılmalı ama bunun için Kongre'nin karar vermesi gerekli" ifadesini kullandı.

Biden şunları söyledi: "Ukrayna zaten Rusya'ya ciddi bir hasar verdi. ABD onlara bakıyor. Kiev'i almaya çalıştınız beceremediniz Donbass'ı almaya çalıştınız daha bunu başaramadınız diyorlar. Biz Ukrayna'ya kapasite sağlıyoruz ve onların cesareti çok önemli. Bu yüzden nasıl biter bilmiyorum ama Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi ile bitmeyecek. Rusya Ukrayna'yı yenemez bu çok önemli bir pozisyon dünya için."

ATİNA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

ERDOĞAN'I DOĞRU ÖLÇMEYİ ÖĞRENİN

Batı medyasında İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütlerine destek vermeyeceklerine dair imzaladıkları memorandum için "Erdoğan'ın zaferi" değerlendirmeleri yapılırken Yunanistan basınındaki yorumlara ise hayal kırıklığı hakim. To Vima gazetesinde yayımlanan 'Erdoğan'ı doğru ölçmeyi öğrenin' başlıklı analizde, Yunanistan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hareketlerini doğru okuyamadığı belirtildi. Finlandiya ve İsveç'le yürütülen müzakerelerde Ankara'nın Türk siyasetine sunabileceği 'milli başarılar' kazandığını kaydeden analizde, ABD'nin Türkiye'ye teşekkür ettiği hatırlatıldı. 'in.gr' adlı internet haber sitesinde de, 'Erdoğan ve müzakere sanatı' başlıklı bir analiz yayımlandı.

NATO İÇİN ÇİN İLK KEZ 'TEHDİT'

NATO Madrid Zirvesi'nde liderler yeni Stratejik Konsept'i kabul etti. Belgede Rusya 'en önemli ve doğrudan tehdit' sınıfıwna yükseltildi, Çin ilk defa 'tehdit unsuru' olarak zikredildi.

NATO'nun 2010'dan sonra yenilediği Stratejik Konsept'inde yeni ve kritik maddeler şöyle:

"Rusya, müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir. Zorlama, yıkma, saldırganlık ve ilhak yoluyla etki ve doğrudan kontrol alanları oluşturmaya çalışıyor. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra siber ve hibrit araçlar kullanıyor."

"NATO çatışma istemiyor ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Rusya'ya sorumlu bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz. Ancak, riskleri yönetmek ve azaltmak için Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmaya istekliyiz. İlişkimizdeki herhangi bir değişiklik, Rusya'nın saldırgan davranışlarını durdurmasına, uluslararası hukuka tam olarak uymasına bağlıdır."

"Çin, kilit teknolojik ve endüstriyel sektörleri, kritik altyapıyı ve stratejik malzemeleri ve tedarik zincirlerini kontrol etmeye çalışıyor; ekonomik gücünü stratejik bağımlılıklar yaratmak ve etkisini artırmak için kullanıyor. Çin ile Rusya arasında derinleşen stratejik ortaklık değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırıdır. Çin, kötü niyetli hibrit ve siber operasyonları, çatışmacı söylemi, dezenformasyonuyla müttefikleri hedef alıyor, NATO'nun güvenliğine zarar veriyor. Çin ile yapıcı ilişkilere açığız."

"Terörizmin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle NATO ülkelerinin vatandaşlarının güvenliğine ve uluslararası barış ve refaha yönelik en doğrudan asimetrik tehdittir. Terör örgütleri ağlarını genişlettiler, yeteneklerini geliştirdiler ve erişimlerini ve ölümcüllüklerini artırmak için yeni teknolojilere de yatırım yaptılar."

"NATO, uzayda ve siber uzayda etkin şekilde çalışma yeteneğini geliştirecek, Tek veya kümülatif bir dizi kötü amaçlı siber etkinlik veya uzaya yönelik düşmanca operasyonlar, silahlı saldırı düzeyine ulaşabilir ve NATO'yu 5. Maddeyi uygulamaya sevk edebilir."

"İttifak, krizleri ve çatışmaları öngörmek ve önlemek için çabalarını arttıracaktır.

"Hint-Pasifik'teki ortaklarla diyalog ve iş birliğini güçlendireceğiz."

"Askeri etkinlik, caydırıcılık ve savunma sağlarken yeşil teknolojilerden yararlanarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacağız."

RUSYA'DAN YILAN ADASI JESTİ

KİEV'E TARIM ÜRÜNÜ İHRACI İZNİ VERİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda. Savaşın ilk gününden beri gündemden düşmeyen Yılan Adası ise sayısız çatışmaya sahne oldu. Karadeniz'deki bu stratejik nokta için Rusya dikkat çeken bir adım attı. Rusya adadaki kuvvetlerini geri çektiğini duyurdu ve bunu 'iyi niyet jesti' olarak nitelendirdi. Aynı açıklamada söz konusu adımın Kiev'in tarım ürünleri ihraç etmesine izin vermek için atıldığının altı çizildi.

PUTİN'DEN DİYALOG MESAJI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyaloğa açık olduğunu söyledi. Rusya'nın yapıcı olduğunu, stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa açık olduğu dile getiren Putin, "Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki gündemi her zaman yapıcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. İklim krizi, yoksullukla mücadele, gıda ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, uluslararası ticaret ve adil rekabet gibi hayati konularda güçlerimizi birleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ise Rusya'nın Yılan Adası'nda çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.

YÜZLERİNE KARŞI 'TERÖRE DESTEK VERİYORSUNUZ' MESAJI

ERDOĞAN, LİDERLERE TERÖRÜN GERÇEK YÜZÜNÜ İZLETTİ

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde "terörizm" konulu oturumda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli" başlıklı videoyu liderlere izletti.

Erdoğan tarafından liderlere izletilen videoda, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verildi ve Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi. Videoda, bazı ülkelerin bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.

Videoda, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye terörle mücadele maskesi altında para, eğitim ve silah desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye'de 40 binden fazla kişinin terörizm nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan videoda, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye yönelen teröre karşı tutumlarına dikkat çekildi. Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının gösterilerinin yer aldığı videoda, "NATO müttefikleri ne yazık ki Ankara'nın ulusal güvenlik endişelerine gözlerini kapadı. Birçok Avrupalı müttefik ise PKK ve iltisaklı gruplara doğrudan ya da dolaylı şekilde siyasi, finansal ve silah desteği vermeyi sürdürüyor" vurgusu yapıldı.