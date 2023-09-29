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Sözde rejimin eski savunma bakanıydı: Mnatsakanyan gözaltında!
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29 Eylül 2023 Cuma 20:40:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 20:40:00

Sözde rejimin eski savunma bakanıydı: Mnatsakanyan gözaltında!

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Karabağ'daki sözde rejimin eski savunma bakanı Mnatsakanyan'ı gözaltına aldı. 2015-2018 yıllarında sözde Ermeni yönetiminde "savunma bakanı" olarak görev yapan Mnatsakanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski savunma bakanlarından Lyova Mnatsakanyan gözaltına alındı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Mnatsakanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

2015-2018 yıllarında sözde Ermeni yönetiminde "savunma bakanı" olarak görev yapan Mnatsakanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Etiketler : AZERBAYCAN KARABAĞ ERMENİSTAN
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