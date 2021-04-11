  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
2 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
'Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var'
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
Başkan Erdoğan: Karadeniz barış ve huzur denizi olmaya devam etmeli
Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı
Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek
Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Myanmar ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 80 ölü
Bakan Soylu açıkladı: 462 terörist artık etkisiz
Kendi başbakanına Türkiye tepkisi
Sırası geldiği halde aşı olmayanlara kritik uyarı
Yunan spikerden Türkiye isyanı!
Yerli silahlarımıza büyük ilgi
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti
Mehmetçik'e son teknoloji üniforma! İlk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan polis teşkilatına tebrik
AK Partili vekilin yardım çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi
Dünya devi Amazon'dan Türkiye kararı!
Bir ucu Suriye'ye çıkan tünel kullanılamaz hale getirildi
11 Nisan 2021 Pazar 00:20:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 00:21:00

Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

ABONE OL

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı.

Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakan Soylu
Virüsü yenip döneceğim

Virüsü yenip döneceğim
Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım

Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım
Koronasız günlerden anı

Koronasız günlerden anı
Songül artık kısa saçlı

Songül artık kısa saçlı
O görüntüler sonrası gerildik

O görüntüler sonrası gerildik
Aramızda büyük bir sevgi var!

Aramızda büyük bir sevgi var!
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!
Hayali kız çocuğu

Hayali kız çocuğu
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER