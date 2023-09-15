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15 Eylül 2023 Cuma 09:17:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:17:00

Provokasyona izin yok! Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."

Etiketler : Ankara Başsavcılığı Sosyal Medya Soruşturması Müdafaa Hareketi Başsavcılık
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