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29 Mayıs 2020 Cuma 22:55:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 22:59:00

Sosyal medyada fetih coşkusu

Kaynak: AA

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İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kapsamında çeşitli etiketlerle yapılan sosyal medya paylaşımları en fazla etkileşim alan konu başlıkları arasında yer aldı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sosyal medya platformlarında fethi konu alan paylaşımlar, kısa sürede etkileşim alarak en popüler konu başlıkları arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul fethinin 567. yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu fetih coşkusuna sosyal medya kullanıcıları da ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gün boyu organize edilen etkinliklere, sosyal medya hesapları ve televizyon kanalları aracılığıyla misafir olan vatandaşlar, #istanbulunfethi, #AyasofyadaFetih ve #29MAYIS1453 gibi çeşitli başlıklarla yaptıkları paylaşımlarla fethi, en popüler konu başlıkları arasına taşıdı.

Kısa sürede etkileşim alan "İstanbul'un fethi" içerikli milyonlarca paylaşımda sosyal medya kullanıcıları, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul görsellerinin yanı sıra fethi anlatan söz, video klip ve replikler paylaştı.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenleniyor.

Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.

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