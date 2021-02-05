Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu
Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı için açılan "#ErdoganınYanındayız" etiketi gündem oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve daha birçok isim konuyla ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'a destek paylaşımları kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Sosyal medya platformu Twitter'da "#ErdoganınYanındayız" etiketi ile on binlerce tweet atıldı, destek paylaşımları çığ gibi büyüdü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ve güçlü Türkiye davasında, Mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, Yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, Hakk'ı ve hakikati savunma mücadelesinde #ErdoganınYanındayız."
Erdoğan'dan sosyal medya desteğine tweet ile cevapSosyal medya kullanıcılarının kısa sürede yaptıkları paylaşımlarla gündemde ilk sıraya gelmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu desteğe attığı tweetle cevap verdi.
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