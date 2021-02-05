Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu

Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu

Sosyal medya platformu Twitter'da "#ErdoganınYanındayız" etiketi ile on binlerce tweet atıldı, destek paylaşımları çığ gibi büyüdü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ve güçlü Türkiye davasında, Mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, Yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, Hakk'ı ve hakikati savunma mücadelesinde #ErdoganınYanındayız."

Erdoğan'dan sosyal medya desteğine tweet ile cevap

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede yaptıkları paylaşımlarla gündemde ilk sıraya gelmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu desteğe attığı tweetle cevap verdi.