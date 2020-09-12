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12 Eylül 2020 Cumartesi 09:16:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 09:16:00

Sosyal medya kullanıcıları sömürgeci kafaya karşı Başkan Erdoğan'a destek oldu: Haddini bil Macron

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Fransız lider Macron'un Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtı küstah sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Yüzbinlerce kullanıcı 'Erdoğan'ın yanındayız' mesajı yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" şeklindeki küstah sözlerine sosyal medyada Türk halkından büyük tepki yağdı. Sabah'ın haberine göre, Twitter'de "Macron Haddini Bil", "Erdoğan'ın Yanındayız" gibi etiketlerle yüzbinlerce mesaj yayımlandı. Erdoğan'ın "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözleri ve Sultan Süleyman'ın Napolyon'a mektubu ve Fransa'nın sömürgeci geçmişine atıflar yapıldı.

İşte o mesajlardan bazıları:

KİM UMUT KİM KATLİAMCI BİLİNİYOR: "Dünya Sayın Erdoğan'ı da sizi de iyi tanıyor. Kim insanlığa umut olurken, kim katliam yapmış dünya biliyor", "Ulu orta uluyan çakallara aslanı mı teslim ederiz biz? Sen kimsin Macron Haddini bil, biz her zaman ebediyen daima Erdoğan'ın yayındayız"

KUYRUK ACILARI BÜYÜK: "Erdoğan, emperyalistlerin arı kovanına çomak soktu, yüzlerce yıldır tıkır tıkır işleyen tezgahlarını bozdu, asla boyun eğdiremeyeceklerini her istediklerini yaptıramayacaklarını anladılar. Kuyruk acıları da epeyce büyük""

BİZİ DEVLETÇİKLERLE KARIŞTIRMA: "Sahte Napolyon Türkiye'yi aptal devletçiklerle karıştırıp Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alarak Türk halkıyla arasını açıp Türkiye'ye müdahale etme gafletinde bulundu"

BU SÖZLER BİZİ DAĞITAMAZ, KENETLER: "Halk biziz, Cumhur biziz, bu vatanın evlatları dağıLmaz, aksine kenetlenir. Yapma Macron kaşınıyorsun!"

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