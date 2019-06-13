'Sorunları torunlara bırakmadan çözeceğiz'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimiyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, genci-yaşlısı, emeklisi-çalışanı, engellisi-engelsizi bütün kesimlerin, azınlıklar da dahil olmak üzere sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız” dedi.

SANAYİ-BELEDİYE İLİŞKİSİ

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, sanayicilerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada sanayinin genel anlamda ama özelde de İstanbul sanayicisinin, üreticisinin konularını ele aldık. Sanayi-şehir ilişkisi, sanayi-belediye ilişkilerini teferruatlı şekilde konuştuk. Tabii ki bir şehrin marka değerinin artırılmasının, sadece hizmet sektörüyle değil aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün daha da büyümesiyle mümkün olduğunun farkındayız” diye konuştu.

DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ

Yıldırım, “Allah nasip eder, İstanbul halkı 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde şahsımızdan taraf kararını verirse, 16-17 yıllık tecrübemizle Türkiye'nin her tarafına yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını, en güzel yıllarını geçirdiğimiz İstanbul'da yapacağız” ifadelerini kullandı. Neleri yapabileceklerinin görülmesi için geçmişte yaptıklarına bakılmasının yeterli olacağını vurgulayan Binali Yıldırım, dünkü toplantıdan dolayı İSO yönetimine teşekkür etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da geçmiş dönemde farklı görevlerde bulunan ve İSO'ya destek sunan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

TAKSİCİLERE UBER UYARISI

Binali Yıldırım dün İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Taksicileri UBER'e karşı uyaran Yıldırın, “Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın” dedi. Yıldırım daha sonra bir taksinin direksiyonuna geçip fotoğraf çektirdi.