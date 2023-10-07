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İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e y...
07 Ekim 2023 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:35:00

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu

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İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu

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