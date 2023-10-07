07 Ekim 2023 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:35:00
İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu
İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu
İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu
- Dışişleri'nden İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama: "Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz"
- Ankara Cup sona erdi, sıra Bodrum Cup'ta!
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü geleneksel Alanya-Antalya Eetabı ile başlıyor
- İsrailli esir iddiaları yalanlandı! O kadın sosyal medya fenomeni çıktı
- İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu
- Kuveyt'ten BM'ye çağrı: Sorumluluk üstlenin!