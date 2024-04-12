12 Nisan 2024 Cuma 22:24:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 22:24:00
#SONDAKİKA BM, İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi
- #SONDAKİKA BM, İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi
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