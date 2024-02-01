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01 Şubat 2024 Perşembe 21:26:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 21:26:00
Beştepe'de MİT zirvesi! Başkan Erdoğan, Kalın ile görüştü
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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