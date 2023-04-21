SONDAKİKA AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı

AK Parti İstanbul Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı düzenlendi.

Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.



Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 21, 2023

İstanbul'daki irtibat ofisine silahlı saldırı olduğunu ve şiddetle kınadığına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." dedi.