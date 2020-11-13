  • BIST
    1282.51
  • Dolar
    7,6739
  • Euro
    9,0778
  • Altın
    463,1470
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şuşa'da 28 yılına ardından cuma namazı
Deneyap Teknoloji Atölyesinde tohumları atıldı... “T-Fashion” 2 Milyon Dolar Değerleme ile İlk Yatır...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan sancak töreninde önemli mesajlar
Sondaj tamamlandı... Yavuz'dan güzel haberler var
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
Karabağ görüşmeleri... Rus heyet Ankara'ya geliyor
Bakan Koca'dan umutlandıran paylaşım
Çocuk parkında 'terör sembolü' tartışmasında yeni gelişme
Sanayi üretim endeksi arttı
Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan yoğun bakım paylaşımı
Dünyanın konuştuğu Türk'ten iddialı açıklamalar: Koronavirüsü bitireceğiz
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
Formula 1'in 'donut' hareketi Türkiye'de 'simit' adını alacak
Etiyopya'nın başkentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne operasyonda 242 gözaltı
Esenler'de film günleri
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Başkan Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 74 ölü
Çöpten elektrikli araba yaptılar
487 yıllık gelenek
Siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
Maske ve sigara yasağını ihlal edenlere ceza
13 Kasım 2020 Cuma 12:05:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 12:05:00

Sondaj tamamlandı... Yavuz'dan güzel haberler var

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladığını duyurdu. Bakan Dönmez, “Ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" dedi.

Bakan Dönmez Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Dönmez, “Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik. Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak” dedi.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018'de envantere katıldı.

Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz'un uzunluğu da 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip. Söz konusu gemi, çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.

Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...

Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...
Pınar Altuğ'dan acil kaçış...

Pınar Altuğ'dan acil kaçış...
Ekranda aksiyon yaşatacağız

Ekranda aksiyon yaşatacağız
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası

Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı

Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!

Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali koronavirüsü yendi...

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali koronavirüsü yendi...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER