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18 Haziran 2019 08:00 | Salı

'Son sözü millet söyleyecek'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak yayına ilişkin soruları yanıtladı. 'Söyleyeceğimizi söyledik, vatandaşlarımız kararını pazar günü verecek' dedi. 

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Esenler ilçesinde sürdürdü. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, habercilerin CHP adayıyla yapılan ortak yayına ilişkin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: ''Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan, adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Üzerinde fazla konuşmak doğru olmaz. Yayının ne getirdiği götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Milletimiz karar vercek. Son sözü pazar günü vatandaşlarımız söyleyecek.'' 

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ 

Binali Yıldırım, Başkan Erdoğan'la yayın öncesinde ya da sonrasında bir araya gelip gelmediklerinin sorulması üzerine, “Yayın öncesi davetli olduğumuz bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşma olmadı. Konuşmaya da ihtiyaç yoktu. Sonrasında telefonla görüştük. Sadece hayırlı olsun dedi, tebrik etti, fazla yorum yapmadı” diye konuştu. Yıldırım, bir habercinin, ortak yayında CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 dakika daha fazla konuştuğu ve moderatör İsmail Küçükkaya'nın 26 kez kendisine müdahale ettiğine ilişkin sorusuna ise “Hepsi geride kaldı. Çıktık, söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediğimiz çok şey vardı. Söyleyemedik, zaman da elvermedi” diye karşılık verdi. 

KAZAZEDEYE İLK YARDIM 

Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti. Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle aracını durdurdu. Yıldırım, aracından inerek kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, “Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur” diye konuştu. 

MHP GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin seçim çalışmalarına ilişkin, “Mitili atmıştır, sürekli mitilin üstünde oturacak değildir. Dolaşıyor, çalışıyor. Bir genel başkan tabii ki istediği zaman programlarını icra edecektir” dedi. Binali Yıldırım şöyle devam etti: “Ama ben biliyorum ki milliyetçi, ülkücü kardeşlerimiz, parti teşkilatı, asenalar, Ülkü Ocakları ve ana kademesi gece gündüz demeden özellikle hemşeri grupları üzerinde yoğun çalışma yapıyorlar. Zaman zaman bu programlara biz de katılıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok.” CHP adayının Sayıştay'ın 2018 raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zarar ettiği iddialarıyla ilgili, Sayıştay'ın bugün 2018 ile ilgili raporlamalarının devam ettiği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Yıldırım, “Bu da bizim söylediklerimizi doğruluyor. Demek ki Ekrem Bey yanlış rapor okumuş” dedi. 

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