Son şişmanlık neye yarar, yağların bedeli var

Bir arabanızın var olduğunu düşünelim... İçine atacağımız yakıt arabaya yeni atılan yakıtın yakılmasını, yakıt atmama durumu ise mevcut yakıtını yakmasına sebep olur. Aslında kural çok basit, gün içinde alınan kaloriden daha az kaloriyle beslenmek... Yani ne ekersen onu biçersin sözü burada devreye giriyor... Fazla kilolardan kurtulmak, istenilen bedene kavuşmak aslında zor değil. Unutmayın! İstediğinizi yerseniz, istediğinizi giyemezsiniz...

YAĞLAR NEDEN GİTMİYOR?

Vücudumuzda yakılmayı bekleyen yağ depoları bulunuyor. Bazı durumlarda ise yağ deposunu yakmak sıkıntı çıkarabiliyor. İşte yağ deposuna ulaşamamanın sebepleri...

1. Egzersizi minimuma indirerek hareketsiz bir yaşama adapte olmak

2. Bilinenin aksine az yemek yemek

Yağ yakma sürecinde yapılan hatalar

Ağır diyet uygulamaları: Ağır kurallı diyetler yapmak kişiyi bir anda maraton koşucusu ruhuna bürümez. Öyle hissettirdiğini bildiğimizden bu sözlerimiz... Her ne kadar hızlı sonuç almak isteseniz de verdiğiniz kilo bir anda aldığınız kilo olarak dönüş sağlayabilir.

Yeterince protein tüketmemek: Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki günlük protein ihtiyacımız yağ yakma dönemi içerisinde vücut ağırlığımızın 2 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin 90 kg isek ve yağ yakmak istiyorsak, 180 gram protein almamız, bizim için çok verimli bir destek olabilir. Bu yüzden bol bol protein tüketmeliyiz ve diyetimizde protein yoksa bir an önce eklemeye çalışmalıyız.

Hemen pes ederek suçlu hissetmek: Her diyet programının sonunda kendinize kızmayı bırakın. Hızlı gidilen bir yolun virajlarının olduğunu unutarak gaza basmamalısınız. Belki siz de değil de yolda sıkıntı vardır... Suçluluk duygusuna son verin...